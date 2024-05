تفاعل كبير مع ظهور الشيف بوراك في مهرجان "كان": ماعلاقة الكباب بالفن السابع؟ (فيديو)

أثار ظهور الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77 تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك بوراك على حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورا ومقاطع فيديو له من المهرجان، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وموجة من السخرية في صفوف متابعيه، حيث تساءل العديد من الأشخاص عن "علاقة الكباب بالفن السابع"، فمجال عمل الشيف الشهير لا يتماهى مع طبيعة المهرجان.

وأرغمت الانتقادات الشيف التركي على الخروج عن صمته، حيث قال على "إنستغرام: "لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك. لدي حساب على إنستغرام يضم أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص".

مضيفا: "وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم. وقد حصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقا، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيرا".

وأكد الشيف التركي على أنه ذهب إلى المهرجان على نفقته الخاصة، قائلا: "لا توجد رعاية من أي شركة، لقد قبلت الدعوة، وجئت على حسابي. عمري 28 عاما، وأحاول أن أفعل شيئا بمفردي، لقد جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصا يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان".

تجدر الإشارة إلى أن بوراك حضر صحبة العديد من الشخصيات الشهيرة، الحفل الذي أقيم لفيلم "All We Imagine as Light"، بعد عرضه في المهرجان، وقد ظهر على السجادة الحمراء وهم يحيي المصورين.

وحصل أوزدمير، الذي لديه 54 مليون متابع على صفحته في "إنستغرام"، على جائزة "أفضل رجل أعمال مؤثر"، قدمتها له عارضة الأزياء والممثلة المشهورة فيكتوريا سيلفستيدت.

