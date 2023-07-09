متحول جنسيا يفوز في مسابقة ملكة جمال هولندا (فيديو وصور)

فاز المتحول جنسيا، ريكي كولي، البالغ من العمر 22 عاما، بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال هولندا 2023، لتكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي لا تكون فيها الفائرة امرأة.

وقال أعضاء لجنة التحكيم إن "هذا المتأهل للنهائي، هز العرض وتألق خلاله، وحقق أكبر قدر من التقدم"، حيث من المقرر أن يمثل كولي، هولندا حاليا في مسابقة ملكة جمال الكون.

ولم تلق النتيجة رضا الجميع، حيث أثارت الحادثة موجة انتقادات لهيئة المحلفين الهولندية على هذا الاختيار من طرف مستخدمي "تويتر"، الذين أشاروا إلى أن الفائزة الحقيقية كان يجب أن تكون الوصيفة التي احتلت المركز الثاني.

وأعربت الفيلسوفة والمحامية الهولندية، إيفا فلاردينغربروك، عن سخطها من النتيجة، وكتبت تحت صورة نشرتها من المسابقة أن "الفائزة الحقيقية (التي أصبحت رقم 2)" ملكة جمال هولندا – 2023، بجانب "الفائز"- الرجل المتحول جنسيا، وأضافت متهكمة أن "الرجال في كل مكان يأخذون الجوائز والفرص من النساء".

المصدر: RT