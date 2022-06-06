ما بين الجد والمزح.. انتحال شخصية بسبب صورة قديمة لنجم كرة القدم محمد صلاح

اتهم أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المغني الشعبي سعد الصغير بانتحال شخصيته، بعد أن نشر الأخير صورة قديمة لنجم كرة القدم محمد صلاح وصورة طفل إلى جانبه يشبه سعد الصغير.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، رد من أحد الأشخاص، يزعم فيه أنه صاحب الصورة، وأنه هو من يقف أمام محمد صلاح في الصورة، مشيرا إلى أن ما فعله سعد الصغير يعد انتحالا لشخصيته.

وقال الشخص الذي يزعم أنه هو من يقف أمام صلاح فى الصورة: "السلام عليكم.. أنا الدكتور سعيد السيد عبد الشافي غالي.. أنا حابب أوضح للجميع حقيقة اللي حصل من شخصية مشهورة (مغني معروف).. وعلى صفحته الرسمية يقوم بانتحال شخصيتي.. ويكتب على صورتي مع اللاعب الكبير محمد صلاح أن هو الموجود فيها ويرد على تعليقات الناس والمتابعين أن هو الموجود بالصورة".

وأردف صاحب الصورة قائلا: "دا انتحال شخصية واضح وصريح وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني.. وسوف أقوم بالتحدث قريبا بنفسي في فيديو على صفحتي الشخصية وأكتر من مكان إعلامي لتوضيح ما حدث منذ نزول هذه الصورة.. وشكرا لكل شخص تكلم بالسلب أو الإيجاب عن سعيد ودي الصفحة الشخصية بتاعتي".

فيما رد سعد الصغير على حسابه في "إنستغرام" على الصور المنتشرة بعد "البوست" قائلا: "مساء الفل على أخواتى وحبايبي اللي في الصوره ده طبعا مش أنا.. أنا آه كنت بلعب كوره بس في المصانع الحربية وكذا نادي آخر.. وكمان أنا أخدت الصوره قريبة من شكلي وانا صغير في مداعبة خفيفة هزار مع جمهوري الجميل فقط لكن هذا الشخص ليس أنا".

وكان قد نشر سعد الصغير الصورة على حسابه الرسمي على "انستغرام" وكتب معلقا :"حبيبي يا ابو صلاح كان زمانا دلوقتي مع بعض بس انا سيبتك تشوف طريقك خالي بالكم انا كنت قبل ما اغني كنت لاعيب كوره جامد مع احترامي لي ابو مكه ".

المصدر: اليوم السابع