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محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة

الثقافة والفن

محمد رمضان يثير الجدل مجددا بصور من داخل طائرته الخاصة
facebook/Ramadan
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عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بصورة جديدة من داخل طائرته الخاصة العائدة من دبي.

وشارك رمضان متابعيه على موقع "أنستغرام" بمجموعة صور له وهو يجلس في طائرته الخاصة ويدخن سيجارة، وروى معها ذكرياته عن أول مرة يركب فيها طائرة.

وعلّق على الصور بالقول: "أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي".

وأضاف: "ودلوقت مع إني مش بسافر غير بطيارة خاصة، بس لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري".

وأثار المنشور تفاعلا وجدلا بين متابعيه، حيث اتهمه البعض منهم بـ"الغرور واستفزاز الناس".

المصدر: RT

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