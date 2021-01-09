وفاة الشاعر والكاتب المسرحي المصري إبراهيم الرفاعي متأثرا بكورونا

توفي الشاعر والكاتب المسرحي المصري إبراهيم الرفاعي، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجرى تشييع جثمان الرفاعي، اليوم، بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه بقرية دمرو الحدادي بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ.

وتعد مسرحية "الظاهر أنه بيبرس"، كوميديا ارتجال التاريخ، من أشهر أعمال الرفاعي، والتي استخدم خلالها بعض الشخصيات التاريخية، إلى جانب العديد من التقنيات التي ساعدته في الخروج عن ماهو نمطي فى الأعمال المسرحية العربية.

المصدر: "بوابة الأهرام"