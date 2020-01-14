أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020
أُعلنت القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020، ويبدو أن فيلم "الجوكر" الذي أثار جدلا كبيرا، نال حصة الأسد من الترشيحات.
وفيما يلي قائمة أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار:
- نساء صغيرات (Little Women)
يحكي قصة 4 نساء يتعاملن مع الحياة خلال الحرب الأهلية.
الترشيحات: 6، بما في ذلك أفضل ممثلة (ساويرس رونان) وأفضل ممثلة مساعدة (فلورنس بوغ).
وحقق الفيلم بعض ردود الفعل السلبية بسبب احتوائه على خطب ليبرالية، غير معهودة.
- الإيرلندي (The Irishman)
جمع فيلم مارتن سكورسيس نجوم هوليوود: روبرت دي نيرو وآل باتشينو ودوي بيسكي، معا في فيلم واحد جاذب للأنظار.
الترشيحات: 9، بما في ذلك أفضل صورة وأفضل مخرج وممثل مساعد (باتشينو وبيسكي).
- ذات مرة في هوليوود (Once Upon a Time in Hollywood)
يحاول الممثل المسن (في الفيلم)، ليوناردو دي كابريو، ورجل أعماله (براد بيت) العودة إلى عالم السينما عام 1969 في لوس أنجلوس.
الترشيحات: 9، بما في ذلك أفضل صورة، أفضل مخرج، أفضل ممثل (دي كابريو)، وممثل مساعد (بيت).
- حرب النجوم: صعود سكاي ووكر (Star Wars: The Rise of Skywalker)
إنه الفصل الختامي للملحمة المعاد تشغيلها بناء على أفلام جورج لوكاس الأصلية.
الترشيحات: 3، بما في ذلك أفضل المؤثرات البصرية والنتيجة الأصلية.
- الطفيلي (Parasite)
يحكي قصة عائلة عاطلة عن العمل تبحث عن وظائف مختلفة، وتعمل لدى عائلة ثرية قد يكون لها بعض الأسرار الملتوية.
الترشيحات: 8، بما في ذلك أفضل صورة ومخرج.
- 1917
يتناول الفيلم أحداث تكليف جنديين بريطانيين في الحرب العالمية الأولى، بالتحرك عبر خطوط العدو لتحذير 1600 جندي من أنهم يسيرون عبر فخ.
الترشيحات: 8، بما في ذلك أفضل صورة ومخرج.
- Bombshell
تعمل 3 شقراوات (تشارليز ثيرون ومارغوت روبي وناومي واتس) في قناة فوكس نيوز، وتتعرض للتحرش الجنسي على يد الراحل روجر آيلز (جون ليثغو).
الترشيحات: 3 منهم أفضل ممثلة (ثيرون) وممثلة مساعدة (روبي).
- فورد ضد فيراري (Ford v Ferrari)
الترشيحات: 4، بما في ذلك أفضل صورة وتحرير.
- قصة زواج (Marriage Story)
يروي هذا الفيلم ببساطة قصة زوجين (سكارليت جوهانسون وآدم درايفر) يمران بعملية طلاق مؤلمة.
الترشيحات: 6، بما في ذلك أفضل ممثلة (جوهانسون) وممثل (درايفر).
- جوجو رابيت (Jojo Rabbit)
يتبع الفيلم الساخر قصة صبي نازي شاب يعبد هتلر، لكنه يكتشف أن والدته تخبئ فتاة يهودية.
الترشيحات: 6، بما في ذلك أفضل صورة وممثلة مساعدة (سكارليت جوهانسون).
- الجوكر
حذرت وسائل الإعلام الرئيسية من أن يروج هذا الفيلم للعنف والذعر في الشوارع.
الترشيحات: 11، بما في ذلك أفضل صورة، وأفضل مخرج وأفضل ممثل (خواكين فينيكس).
المصدر: RT