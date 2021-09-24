فورد تكشف النقاب عن "سيارة المستقبل" بناء على رؤى الأطفال!

ابتكرت" فورد" مفهوما مميزا لسيارة طائرة كهربائية بالكامل بناء على رغبات الجيل القادم من السائقين.

وتحدثت شركة صناعة السيارات إلى أطفال تتراوح أعمارهم بين ثماني وتسع سنوات حول نوع تجربة القيادة التي يريدون الحصول عليها عندما يجلسون خلف عجلة القيادة.

Ford has created a concept all-electric flying car based on feedback from the next generation of drivers.https://t.co/W3y5vttmIQ — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) September 23, 2021

وعلى الرغم من أنهم مجرد أطفال في العام الجاري، إلا أنهم عندما يصبحون مؤهلين للقيادة، سيكون هذا الجيل أول من يخوض الاختبار عندما تكون جميع السيارات الجديدة كهربائية.

يعد التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة مشكلة كبيرة لشباب اليوم. بالإضافة إلى القدرة على الطيران.

وصرحت أليس سوالو، كبيرة مهندسي الابتكار في شركة "فورد": "من الواضح أن أطفال اليوم لديهم خيال رائع، لكنهم أيضا عقلاء في الوقت نفسه. إنهم يريدون أن تطير سيارتهم وأن تكون التجربة ممتعة، لكنهم أيضا حريصون جدا على أن يكون التنقل في المستقبل مستداما وآمنا".

إقرأ المزيد

وبعد التحدث مع الأطفال، استعانت "فورد" بمصممها الخارجي الأول، ندزاد موجسينوفيتش، لدراسة ما اقترحوه.

وعند تحديد عجلاتها المثالية، أراد غالبية الأطفال، الذين شملهم الاستطلاع، سيارة يمكنها الطيران في السماء. وكانت المقاعد المريحة أولوية كبيرة بالنسبة لهم (36%)، كما كان نظام الصوت الجيد (27%) من بين المتطلبات الأساسية في السيارة، بينما أعرب ما يقارب ربع الأطفال المشاركين (24%) عن رغبتهم في قيادة سيارة قادرة على القيادة الذاتية وتتمتع بخصائص صديقة للبيئة (32%).

ويبدو أن "مفهوم سيارة فورد لجيل المستقبل" (Ford Future Generation Concept Car) يركز على أنها سيارة طائرة تعمل بالكهرباء، تتميز باللونين الأحمر والأسود اللافت للنظر والتي أثبتت أنها الأكثر شعبية.

وتقول فورد إنها تحدثت أيضا إلى البالغين في المملكة المتحدة حول التحول إلى الكهرباء. وبعض الذين شملهم الاستطلاع مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة ولكنهم ما زالوا يعتقدون أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتثقيف الأمة بشأن الكهرباء.

وعند سؤالهم عمّن يجب أن يكون مسؤولا عن ذلك، أراد أكثر من نصف البالغين البريطانيين من مصنعي السيارات تثقيفهم حول إجراء التبديل بحلول عام 2030، ويعتقد ثلثاهم أنه يجب على الحكومة تثقيف الجمهور بشأن الكهرباء، كما يعتقد واحد من كل ثلاثة تقريبا أن وسائل الإعلام لديها دور في تثقيف الجمهور حول حظر البنزين والديزل.

وأوضحت سوالو: "إننا متحمسون لصنع السيارة التي يريدها الناس وكذلك التي يحتاجونها، ومن المهم أن نستمع إلى آراء كل من الأطفال والبالغين إلى عام 2030".

المصدر: ميترو