سيارة " نيفا" تفوز بتصنيف أفضل رباعيات الدفع عام 2021 في روسيا

شهدت روسيا اختيار أفضل سيارات الجيب عام 2021 حيث فاجأت الجميع رباعية الدفع "نيفا" التي تسمى حاليا Niva Legend.

وفازت بتصنيف "رباعيات الدفع الصغيرة" وذلك بقرار لجنة التحكيم الشعبية.

وانطلق إنتاج "نيفا" عام 1977. ومنذ ذلك الحين كانت رباعية الدفع تغيّر أكثر من مرة تسمياتها وممتصات الصدمة والمرايا، إلا أنها بقيت في أصلها "نيفا" المعروفة للجميع التي فازت كذلك بتصنيف آخر وهو "الوفاء للتقاليد" لعودتها إلى أسرة سيارات "لادا" حيث تفوز "لادا غرانتا" للمرة الثانية بفئة "زعيمة المبيعات"،

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أما Vesta SW Cross ففازت بفئة "السيارات أمامية الدفع الصغيرة". وتتميز تلك "لادا" بخلوص كبير (المسافة بين قاع السيارة وسطح الطريق) وصالون واسع، ما يسمح لها بالسير في كافة الطرق.

أما فئة "رباعية الدفع المتوسطة" فرشحت سيارتين وهما Mitsubishi Pajero Sport و Jeep Wrangler. بينما رشح التصويت الشعبي Toyota Land Cruiser Prado للفوز في تلك الفئة.

وفازت Land Rover Defender بفئة "رباعيات الدفع الكبيرة". أما المدوّنون فرشحوا Escalade Cadillac للفوز في تلك الفئة.

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وفازت Audi Q8 بفئة " سيارات الكروس الكبيرة" وحسب المدوّنين فإن Volkswagen Touareg هي التي فازت في تلك الفئة. أما لجنة التحكيم الكبيرة (الخبراء) فاختارت KIA Mohave.

ورشح التصويت الشعبي Mitsubishi Outlander للفوز بفئة " سيارات الكروس المتوسطة". أما المدوّنون فرشحوا Subaru Forester والخبراء اختاروا Skoda Kodiaq المحدثة.

وفازت Isuzu D-Max بفئة "سيارات بيك آب". أما Chery Tiggo 8 Pro الصينية فتصدرت تصنيف سيارات الكروس المتوسطة أمامية الدفع.

المصدر: أوتوفيستي