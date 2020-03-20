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نيسان تدخل عالم المستقبل برباعية دفع كهربائية!

عالم السيارات

نيسان تدخل عالم المستقبل برباعية دفع كهربائية!
youtube/Car and Moto in Japan
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تخطط شركة نيسان اليابانية لاكتساح سوق السيارات الكهربائية بمركبة لم تطلق مثيلا لها من قبل.

وبالنظر للنموذج التجريبي للسيارة الجديدة، والذي كشفت عنه الشركة في معرض طوكيو منذ فترة نلاحظ أن Ariya القادمة ستكون نسخة مطورة عن سيارات x trail رباعية الدفع الشهيرة، لكن بتصميم عصري يحمل ملامح سيارات المستقبل.

وستحصل هذه المركبة على هيكل انسيابي بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، وعرضه 192 سنتيمترا، أما منصة EVP التي بنيت عليها فستمنحها متانة كبيرة وقدرة على جعل الهيكل مرتفعا بما يكفي لتكون مركبة مناسبة للطرق الوعرة.

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والمميز في هذه السيارة هو واجهة القيادة المتطورة التي خلت تماما من أزرار التحكم التقليدية، وزودت بشاشات وأزرار تعمل باللمس للتحكم بجميع تقنياتها.

وستعمل Ariya بمحركين كهربائيين بعزم 300 حصان تقريبا، وستأتي بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تحافظ على مسارها أثناء الحركة على الطرق السريعة دون تدخل السائق، كما زودتها نيسان بأنظمة أمان متطورة تتحكم أوتوماتيكيا بالفرامل لمنع اصطدامها بالسيارات أو الأجسام الأخرى على الطرقات.

المصدر: MOTO1

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