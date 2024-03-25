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أكبر شركة خدمات نفطية ترفض الانسحاب من السوق الروسية

مال وأعمال

أكبر شركة خدمات نفطية ترفض الانسحاب من السوق الروسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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رفضت الشركة الأمريكية للخدمات النفطية "إس إل بي"، المعروفة سابقا باسم "شلمبرجير" الانسحاب من روسيا، وقال رئيسها أوليفييه لو بيش في مقابلة إن الشركة لا تنوي الخروج من السوق الروسية.

وأضاف رئيس أكبر شركة خدمات نفطية في العالم في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "أولوية "إس إل بي" تظل حماية أصولها وموظفيها. الآن يعمل فريق الشركة بشكل مستقل في روسيا".

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ولفت رئيس "إس إل بي" إلى أن الشركة ستعلن عن قرارها حول الخروج من السوق الروسية في حال اتخاذه، وقال بهذا الصدد: "عندما نتخذ قرارا، سنعلنه إذا لزم الأمر".

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا في العام 2022، قررت شركات غربية الانسحاب من السوق الروسية، فيما أكدت موسكو دعمها للشركات التي قررت البقاء وأكدت أن الفراغ في السوق لن يدوم إذ ستملؤه شركات وطنية ومن دول صديقية.

المصدر: برايم

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