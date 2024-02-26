جمهورية صرب البوسنة توقع اتفاقية مع غازبروم الروسية حول توريد الغاز

قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، إن هذه الجمهورية الداخلة في قوام البوسنة والهرسك، وقعت اتفاقية مع شركة غازبروم الروسية حول توريد الغاز حتى عام 2025.

وأضاف دوديك: "نعم، تم توقيع اتفاقية حتى عام 2025. غازبروم شريك موثوق للغاية بالنسبة لنا، ونحن سعداء للغاية لأن هذه الشركة خصتنا كشركاء لها في منطقتنا".

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وأشار إلى أن جمهورية صرب البوسنة راضية عن السعر الذي تبيع به روسيا.

وأكد دوديك على أن جمهورية صرب البوسنة والهرسك، تشتري الغاز الروسي بالروبل.

وتابع دوديك القول: "كما قلت، لدينا صناعة تحتاج إلى إمدادات الغاز. وفي الوقت نفسه، يظل الغاز مصدر الطاقة الأكثر استقرارا، وبالتالي نعتزم زيادة حجم إمدادات الغاز [الروسي]".

في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس وزراء هذه الجمهورية رادوفان فيسكوفيتش، عن خطط بلاده للتوقيع على اتفاق بشأن إمدادات الغاز طويلة الأجل من روسيا.

المصدر: تاس