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ارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع مجموعة "أوبك+"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع مجموعة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع ملحوظ سجلته أمس وعقب قرار مجموعة "أوبك+" الإبقاء على سياسة الخفض الطوعي للإنتاج دون تغيير.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.14% إلى 73.92 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.24% إلى 78.89 دولار للبرميل، وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعد أن كانت أسعار الذهب الأسود قد سجلت أمس انخفاضا بأكثر من 2%، حيث انخفض الخام الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 73.82 دولار للبرميل، وتراجع خام "برنت" بنسبة 2.3% إلى 78.70 دولار للبرميل.

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وفي اجتماع أمس قررت مجموعة "أوبك+"، في اجتماع للجنة الرقابة الوزارية المشتركة، الإبقاء على استراتيجية الخفض الطوعي للإنتاج دون تغيير.

وأفادت المجموعة، بأن اللجنة راجعت بيانات الإنتاج لشهري نوفمبر وديسمبر 2023، ولاحظت الالتزام العالي للدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج.

والخميس، تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تأثير التوترات في الشرق الأوسط على سوق النفط العالمية، وقال إن هذه التوترات لها تأثير كبير على ما يحدث في سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية مراقبة السوق باستمرار.

المصدر: RT + بلومبرغ

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