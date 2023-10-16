"ليست عسكرية".. وزير المالية الروسي يحدد أولويات الميزانية العامة للبلاد
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن ميزانية البلاد للأعوام 2024 - 2026 ليست عسكرية، بل تعطي الأولوية للقضايا الاجتماعية.
وأشار سيلوانوف إلى زيادة النفقات العسكرية لكنه أكد أن أولوية الميزانية للمسائل الاجتماعية، وقال في اجتماع للجنة "الدوما" المعنية بالميزانية والضرائب: "الكثير يتساءلون عما إذا كانت الميزانية القادمة عسكرية، لكن يا زملاء الأولوية في نفقات الميزانية تعطى للقضايا الاجتماعية".
وأشار إلى أن 30.5% من النفقات موجهة للبنود الاجتماعية في الميزانية الروسية.
وأعلنت الحكومة الروسية مؤخرا عن الميزانية العامة للأعوام 2024 - 2026، وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة استندت إلى توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام المذكورة.
وفي ما يلي أبرز مواد الميزانية الجديدة:
- الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 مستوى 34.1 تريليون روبل.
- الإنفاق: من القرر أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.
المصدر: RT + برايم