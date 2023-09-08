الرئيس الروسي يطلق شريان نقل جديدا

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حركة مرور السيارات في مقطع من الطريق السريع M-12 "فوستوك"، تم افتتاح مقطع بين العاصمة موسكو ومدينة أرزاماس، الواقعة في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وجاء ذلك خلال رحلة عمل يجريها الرئيس الروسي إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، الواقعة في شرقي العاصمة في وسط روسيا.

بالتزامن مع افتتاح هذا المقطع تم افتتاح الجزء الشمالي من الطريق السريع "أم أس دي" والمتحلق الجنوبي لمدينة أرزاماس.

وأشارت "أفتادور" الشركة المشغلة للطريق السريع M-12 "فوستوك"، إلى أن السفر على طول الطريق M-12 من العاصمة الروسية إلى مدينة أرزاماس سيكلف سيارات الركاب 2.8 ألف روبل، فيما ستبلغ التكلفة للشاحنات نحو 6 آلاف روبل.

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وأعرب الرئيس الروسي عن تقديره وامتنانه لكل من شارك في بناء المقطع من الطريق السريع M-12، وقال: "أريد أن أشكر كل من استثمر عمله ومواهبه في هذه المشاريع. كما أتوجه بامتنان خاص للخبراء الذين يقومون ببناء الطريق السريع (فوستوك)".

والطريق السريع M-12 "فوستوك" هو مشروع لتدشين طريق سريع بين موسكو ومدينة شالي في جمهورية الشيشان الروسية، ومن المقرر أن يبلغ طول الطريق ككل 810 كيلومترات، ومن المقرر أن يتم تدشين المسار ككل بحلول نهاية العام الجاري.

وسيسمح الطريق عند اكتماله بالسفر من موسكو إلى قازان في 6.5 ساعة، وتصل السرعة المسموحة للطريق إلى 110 كيلومترات في الساعة، والمقطع الذي تم افتتاحه يبلغ طوله 415 كيلومترا.

المصدر: RT