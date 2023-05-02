بوتين يصدر تعليماته باتخاذ إجراءات تمويل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته باتخاذ الإجراءات الضرورية لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى ممر النقل الدولي المزمع إنشاؤه بين الشمال والجنوب.

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جاء ذلك فيما نشره موقع الكرملين من التعليمات ذات الصلة، اليوم الثلاثاء، حيث أصدر الرئيس تعليماته إلى الحكومة والاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لاتخاذ تدابير جذب رؤوس الأموال من المستثمرين لبناء المرافق الخاصة بممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وتابع الموقع: "يتعين على الحكومة الروسية جنبا إلى جنب مع اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال اتخاذ كافة التدابير لجذب رؤوس الأموال من مستثمري القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تشييد المرافق الفردية الخاصة بممر النقل الدولي (الشمال-الجنوب)"

المصدر: نوفوستي