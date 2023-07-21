انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى في تاريخه

انخفض الدين الخارجي الروسي إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من 2023 إلى أدنى مستوى في تاريخه، حسب بيانات البنك المركزي الروسي.

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ووفقا لدراسة أعدتها وكالة "نوفوستي"، فقد بلغ مستوى دين روسيا الخارجي إلى حجم ناتجها المحلي في الربع الأول من هذا العام 15%.

وبلغ الدين الخارجي لروسيا حتى 1 أبريل 2023 مستوى 354.8 مليار دولار، بانخفاض بلغ 25.9 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، وقد يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: نوفوستي