المركزي الروسي يكشف حجم الديون الخارجية لروسيا

بلغ الدين الخارجي لروسيا بتاريخ 1 أبريل 2023 مستوى 354.8 مليار دولار، وبذلك يكون الدين قد انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار أو 6.8% منذ بداية العام الجاري.

وجاء في تقرير صدر عن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة: "انخفض الدين الخارجي لروسيا منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار وبلغ 354.8 مليار دولار بحلول 1 أبريل 2023".

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: نوفوستي