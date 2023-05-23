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"غازبروم" الروسية تصدر تقريرها المالي عن العام 2022

مال وأعمال

Sputnik
صورة من الأرشيف
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أفادت شركة "غازبروم" اليوم، بأن صافي ربحها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالي انخفض في 2022 بنسبة 41.1% إلى 1.226 تريليون روبل.

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وأضاف التقرير أن إنتاج الشركة الروسية تراجع العام الماضي بنسبة 20% إلى 412.6 مليار متر مكعب، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بنسبة 45.5% إلى 100.9 مليار متر مكعب.

كذلك أوصى مجلس إدارة شركة "غازبروم" بعدم دفع توزيعات الأرباح لعام 2022.

وفي بورصة موسكو، تراجع سهم شركة "غازبروم" بنسبة أربعة في المائة بعد إعلان قرار مجلس الإدارة عدم دفع أرباح للمساهمين لعام 2022.

ويرى خبراء أن تراجع سهم الشركة الروسية أمر مؤقت كون "غاوبروم" تتمتع بإمكانات هائلة.

المصدر: RT + نوفوستي

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