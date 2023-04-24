الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع الحظر على استيراد منتجات غذائية من أوكرانيا

أفادت إذاعة RMF FM البولندية، نقلا عن مصادر في بروكسل، بأن المفوضية الأوروبية أعربت "بشكل غير رسمي" عن استعدادها لتوسيع قائمة المنتجات الزراعية المحظور استيرادها من أوكرانيا.

ووفقا لمعطيات المحطة الإذاعية، انتهت بدون نتيجة يوم أمس، المحادثات المستمرة منذ الاثنين الماضي بين نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وممثلي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا، حول قضية استيراد المواد الغذائية من أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وتؤكد المحطة، أن المفوضية الأوروبية "مستعدة لتقديم تنازلات" وتوسيع قائمة السلع المحظور استيرادها من أوكرانيا.

حتى الآن، وافقت المفوضية الأوروبية رسميا على حظر استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، وهي مستعدة "بشكل غير رسمي" لإدراج عناصر أخرى في قائمة الدول الخمس، مثل البيض ولحوم الدواجن.

ويشار إلى أن أربع دول أوروبية - بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا، فرضت حظرا مؤقتا على استيراد الحبوب الأوكرانية ومنتجات أخرى من أصل نباتي وحيواني اعتبارا من 22 أبريل. والحديث يدور عن البضائع التي تدخل إلى السوق المشتركة بدون رسوم.

المصدر: نوفوستي