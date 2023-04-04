وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الأسوأ لم يأت بعد للاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، إن المستوردين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون صعوبات كبيرة إذا حظرت الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وكتبت كنيسل على صفحتها في "تويتر"، أن "ازدهار النفط الصخري، استند جزئيا، إلى أسعار الفائدة المنخفضة، أي القروض التي تهدف إلى ضمان تدفق مستمر للأموال، وفي حال حظرت الولايات المتحدة صادرات الغاز الطبيعي المسال لإبقاء الأسعار منخفضة، فسيتعين على كل هؤلاء المستوردين الجدد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صعبة للغاية".

وأضافت الوزيرة السابقة، أنه "في غياب الفطرة السليمة، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لبروكسل".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المنتجين الأمريكيين لن يكونوا قادرين على تسريع إنتاج النفط إلى المستوى اللازم للتعويض عن خفض "أوبك +" للإنتاج.

المصدر: نوفوستي