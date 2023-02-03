دول G7 وأستراليا تتفق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا اتفقت على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية التي تنقل بحرا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أنه سيتم فرض سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية، حسب أنواعها. وسيكون سقف أسعار المنتجات النفطية التي ثمنها أعلى من النفط الخام، مثل وقود الديزل والبنزين، عند 100 دولار مقابل البرميل، وللمنتجات التي تباع بسعر أقل من سعر النفط الخام، مثل المازوت، سيكون السقف عند 45 دولارا للبرميل.

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ويشار إلى أن سقف الأسعار سيدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري، ولن يشمل المنتجات التي تم شحنها قبل 5 فبراير.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتفق على سقف مماثل لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

ويأتي ذلك في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس