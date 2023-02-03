 
مباشر

دول G7 وأستراليا تتفق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية

مال وأعمال

دول G7 وأستراليا تتفق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uosd

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا اتفقت على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية التي تنقل بحرا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الجمعة، إلى أنه سيتم فرض سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية، حسب أنواعها. وسيكون سقف أسعار المنتجات النفطية التي ثمنها أعلى من النفط الخام، مثل وقود الديزل والبنزين، عند 100 دولار مقابل البرميل، وللمنتجات التي تباع بسعر أقل من سعر النفط الخام، مثل المازوت، سيكون السقف عند 45 دولارا للبرميل.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار مشتقات النفط الروسية
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار مشتقات النفط الروسية

ويشار إلى أن سقف الأسعار سيدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير الجاري، ولن يشمل المنتجات التي تم شحنها قبل 5 فبراير.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتفق على سقف مماثل لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

ويأتي ذلك في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا