انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنحو 6%

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 6%، وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق دون مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت موسكو، هبطت أسعار العقود الآجلة للغاز، حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، بنسبة 5.9% إلى 1769.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وللمقارنة فإن العقود بدأت تعاملات اليوم عند مستوى 1855.2 دولار، وكانت قد أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، يوم الجمعة عند مستوى 1879.7 دولار.

وتشهد أسوق الغاز في أوروبا تقلبات حادة في ظل تراجع إمدادات الوقود الأزرق من روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها.

المصدر: برايم