وزير إيطالي: نحتاج إلى تعليمات واضحة حول إمكانية سداد إمدادات الغاز الروسي بالروبل

طالب وزير البيئة في الحكومة الايطالية، روبرتو سينغولاني، الاتحاد الأوروبي، بإعطاء تعليمات واضحة حول ما إذا كان بالإمكان فتح حساب بروسيا والدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

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وفي كلمة له أمام مجلس النواب الايطالي، قال: "هناك طلب للحصول في أقرب وقت ممكن على توجيهات واضحة حتى يتمكن المشغلون من العمل. نحن بحاجة إلى موقف موحد مع توجيه واضح للمشغلين".

وأضاف: "يجب على أوروبا (الاتحاد الأوروبي) أن تعطي تعليمات واضحة للدول حول ما إذا كان بإمكان المرء فتح الحساب بالروبل والدفع بالروبل أم لا، مقابل الغاز الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه بأن تدفع الدول الأوروبية، ثمن الغاز بإيداع عملتي اليورو أو الدولار في حساب بمصرف روسي لتحويلها للروبل.

المصدر: AKI