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وزير إيطالي: يجب السماح لشركات الطاقة الأوروبية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

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وزير إيطالي: يجب السماح لشركات الطاقة الأوروبية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
Globallookpress Axel Heimken/dpa
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قال وزير البيئة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، إنه ينبغي السماح لشركات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لفترة محدودة.

وفي تصريح لصحيفة "بولتيكو السياسية الأميركية"، أوضح سينغولاني، أن "من الواجب السماح لشركات الطاقة الأوروبية بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لفترة محدودة من الوقت".

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وأعرب الوزير الإيطالي عن اعتقاده بأنه "سيكون من الصواب السماح للشركات بالدفع بالروبل لبضعة أشهر على الأقل أثناء القيام بفرض العقوبات والأطر القانونية على روسيا".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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