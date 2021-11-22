لأول مرة في نحو 3 أشهر.. الدولار يصل إلى 74 روبلا

تراجع سعر صرف العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، وبلغ 74 روبلا للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ 27 أغسطس 2021.

وبحلول الساعة 11:55 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 55 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 74.04 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 35 كوبيكا إلى 83.36 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويتوقع خبراء أن تراجع العملة الروسية مؤقت وأن الروبل سيعوض التراجع في المستقبل القريب.

ويأتي الانخفاض في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تراجع مزيج "برنت" اليوم دون مستوى 78 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وفي سوق الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX دون مستوى 3900 نقطة للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس الماضي.

وبلغ المؤشر MICEX مستوى 3898 نقطة، بتراجع نسبته 2.89% عن سعر الإغلاق السابق، فيما انخفض المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.07% إلى 1655 نقطة.

المصدر: نوفوستي