معرض دبي للطيران.. مباحثات روسية إماراتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

بحث وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، محمد بن زايد، العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات.

وجرى ذلك على هامش معرض دبي للطيران 2021، المنعقد في دورته السابعة عشرة، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

ووفقا لما ذكرته وكالة "وام" للأنباء فقد بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك، خاصة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعات المتقدمة بمختلف أنواعها، انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كذلك عقد الوزير الروسي لقاء مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية والتجارية، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وعقد اللقاء أمس الثلاثاء في مقر "إكسبو 2020 دبي". كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي والعمل على ترسيخ اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

المصدر: وام