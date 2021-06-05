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قطاع الزراعة التركي يحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخه

مال وأعمال

قطاع الزراعة التركي يحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخه
Reuters
تركيا
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حقق قطاع الزراعة التركي أعلى مستوى صادرات في تاريخيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمة صادراته أكثر من 11 مليار دولار.

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وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات القطاع الزراعي في تركيا حققت ارتفاعا بنسبة 18.2 بالمئة خلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبلغت قيمة صادرات قطاع الزراعة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري،11 مليارا و57 مليونا و202 ألف دولار.

وشكلت صادرات القطاع الزراعي نسبة 13 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال 5 أشهر.

وبلغت قيمة إجمالي صادرات تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 85 مليارا و219 مليونا و653 ألف دولار.

المصدر: الأناضول

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