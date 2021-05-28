روسيا تسمح للخطوط النمساوية بالتحليق إلى موسكو متخطية أجواء بيلاروس

قال ممثل شركة الخطوط الجوية النمساوية، إن السلطات الروسية المختصة، أصدرت تصريحا للشركة لتسيير الجمعة رحلة ركاب من فيينا إلى موسكو، بدون المرور فوق بيلاروس.

وأضاف ممثل الشركة النمساوية لمراسل "تاس": "أصدرت السلطات الروسية اليوم تصريحا للخطوط الجوية النمساوية، لتمر طائرتها عبر خط طيران بديل من فيينا إلى موسكو، لا يمر عبر المجال الجوي البيلاروسي".

وتابع ممثل الشركة: "وبالتالي، بات يمكن للخطوط الجوية النمساوية تشغيل الرحلة OS 601/602 المخطط لها اليوم من فيينا إلى موسكو والعودة ".

المصدر: تاس