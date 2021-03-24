 
مباشر

الكرملين يرحب باستثمار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في "تلغرام"

مال وأعمال

الكرملين يرحب باستثمار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q18f

رحب الكرملين باستثمار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بالشراكة مع شركة "مبادلة" الإماراتية، في شركة "تلغرام"، مالكة تطبيق التراسل الشهير "تلغرام".

إقرأ المزيد
صندوق روسي مع شركاء عرب يستثمر في منصة
صندوق روسي مع شركاء عرب يستثمر في منصة "تلغرام"

وردا على سؤال حول استثمار الصندوق الروسي في سندات شركة "تلغرام"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الكرملين يرحب بأي استثمار ناجح يدر دخلا للصندوق.

وأفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أمس بأنه قام مع شركة "مبادلة"، بالاستثمار في شركة "تلغرام".

وكانت "تلغرام" قد طرحت الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار وبفائدة سنوية تبلغ 7%، ويحق لمالكي هذه السندات تحويلها إلى أسهم في "تلغرام"، بعد خصم 10% من سعر الطرح، وفقا لما كشفه مصدر في الأوساط المالية.

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار قد اتفقا في 2013 على تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة ملياري دولار، التي ستستثمر في مشاريع بروسيا، بما في ذلك في البنية التحتية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا