الكرملين يرحب باستثمار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في "تلغرام"

رحب الكرملين باستثمار الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بالشراكة مع شركة "مبادلة" الإماراتية، في شركة "تلغرام"، مالكة تطبيق التراسل الشهير "تلغرام".

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وردا على سؤال حول استثمار الصندوق الروسي في سندات شركة "تلغرام"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الكرملين يرحب بأي استثمار ناجح يدر دخلا للصندوق.

وأفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أمس بأنه قام مع شركة "مبادلة"، بالاستثمار في شركة "تلغرام".

وكانت "تلغرام" قد طرحت الأسبوع الماضي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار دولار وبفائدة سنوية تبلغ 7%، ويحق لمالكي هذه السندات تحويلها إلى أسهم في "تلغرام"، بعد خصم 10% من سعر الطرح، وفقا لما كشفه مصدر في الأوساط المالية.

يذكر أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار قد اتفقا في 2013 على تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة ملياري دولار، التي ستستثمر في مشاريع بروسيا، بما في ذلك في البنية التحتية.

المصدر: نوفوستي