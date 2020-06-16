بورصة "وول ستريت" تغلق مرتفعة بدعم من علامات على تعاف اقتصادي

صعدت بورصة وول ستريت، يوم الثلاثاء، إذ أشار تحفيز إضافي محتمل وقفزة قياسية بمبيعات التجزئة، إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى أسرع من المتوقع بعد أشهر من ركود أثارته جائحة كورونا.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسب لثالث جلسة على التوالي.

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وأظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سجلت قفزة قياسية بلغت 17.7 بالمئة في مايو، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 8 في المئة.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول مرتفعا 526.68 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 26286.98 نقطة.

وقفز المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 58.15 نقطة، أو 1.89 بالمئة، ليغلق عند 3124.74 نقطة.

كما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا 163.38 نقطة، أو 1.78 بالمئة، إلى 9899.40 نقطة.

المصدر: رويترز