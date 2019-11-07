كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكتب المحاصيل الزراعية في تركيا، بمنح عشرات آلاف الأطنان من الدقيق والبقوليات للمحتاجين في بلدان مختلفة، وفي مقدمتها سوريا.

وورد هذا التكليف في قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم الخميس، ليشمل منح نحو 100 ألف طن من دقيق القمح و10 آلاف طن من العدس الأخضر والحمص للمحتاجين في سوريا ودول أخرى.

وستتولى رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والهلال الأحمر التركيان، مهمة إيصال المواد إلى المحتاجين.

المصدر: "الأناضول"