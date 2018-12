أكثر 10 كتب أعجبت ترامب في 2018

قامت صحيفة "غارديان" البريطانية بتجميع الكتب التي حازت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي غالبا ما اتفقت حول نقطة واحدة هي أنها جميعها كتبها مؤيدوه أو مؤيدو الاتجاه اليميني.

وأفادت الصحيفة البريطانية في المقال الذي نشرته يوم الاثنين، بأن دونالد ترامب حين يُسأل عن قراءاته، فإنه دائما ما يحتج على السؤال معللا ذلك بضيق وقته الذي لا يسمح بالقراءة، لكن بالرغم من ذلك فقد قام الرئيس الأمريكي على مدار العام بترشيح 10 كتب على الأقل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت "غارديان" 10 كتب حازت اهتمام ترامب.

1 - إيمان دونالد ترامب: سيرة روحية

The Faith of Donald J Trump: A Spiritual Biography by David Brody and Scott Lamb

تناول المؤلفان ديفيد برودي وسكوت لامب فى الكتاب ما أسمياه بـ"الرحلة الروحية" لقطب العقارات السابق، عبر 375 صفحة لتعزيز حجة مفادها أن ترامب عبر إحاطة نفسه بـ"أهل الإيمان"، أصبح متدينا.

“The Faith of Donald Trump,” a book just out by David Brody and Scott Lamb, is a very interesting read. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

2 - ترامبنوميكس: الخطة الأمريكية الأولى لإحياء اقتصادنا

Trumponomics: Inside the America First Plan to Revive Our Economy by Stephen Moore and Arthur B Laffer PhD

كتاب "ترامبونوميك" الصادر في أكتوبر 2018، يتحدث عن سياسة ترامب الاقتصادية.

وعلق ترامب على الكتاب، قائلا:"لقد أكمل للتو اثنان من الموهوبين كتابا مدهشا عن سياساتي الاقتصادية".

.@StephenMoore and Arthur Laffer, two very talented men, have just completed an incredible book on my Economic Policies or, as they call it, #TRUMPONOMICS.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

3 - خدعة روسيا: خطة غير مشروعة لتبرئة هيلاري كلينتون وتوريط دونالد ترامب

The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump by Gregg Jarrett

يتناول مؤلفه غريغ جاريت المحلل القانوني لدى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، من وصفهم بالمتعاونين مع هيلاري كلينتون داخل الدولة العميقة، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي والمدعى الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وعلق ترامب على الكتاب: "إنه بالفعل خدعة ومطاردة ساحرات، بدأ بشكل غير قانوني من قبل أشخاص موصومين بالعار. إنه كتاب عظيم".

Congratulations to Gregg Jarrett on his book, “THE RUSSIA HOAX, THE ILLICIT SCHEME TO CLEAR HILLARY CLINTON AND FRAME DONALD TRUMP,” going to #1 on @nytimes and Amazon. It is indeed a HOAX and WITCH HUNT, illegally started by people who have already been disgraced. Great book! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018

4 - الكذابون والمسربون والليبراليون

Liars, Leakers and Liberals by Judge Jeanine Pirro

كتاب للقاضية جانين بيرو تحدثت خلاله عن مؤامرة من قبل أصحاب النفوذ والقوة تهدف لإبطال إرادة الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي والبنتاغون وهوليوود ووسائل الإعلام الزائفة والحزب الديمقراطي.

وكتب ترامب حينها: "قاضيتنا العظيمة جانين بيرو أصدرت كتابا جديدا.. إنه رائع.. عليكم اقتناؤه".

Our great Judge Jeanine Pirro is out with a new book, “Liars, Leakers and Liberals, the Case Against the Anti-Trump Conspiracy,” which is fantastic. Go get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018

5 - لماذا نقاتل؟

Why We Fight by Sebastian Gorka



لم يقتصر تركيز مؤلف الكتاب سيباستيان غوركا النائب السابق لمستشار ترامب للأمن القومي، والكاتب بموقع "بريتبارت"، في كتابه على ما وصفهم بـ"المتحالفين ضد ترامب"، ولكن أيضا على التهديدات الموجهة إلى الحضارة اليهودية - المسيحية، ومصدرها الإرهابيون والشيوعيون والصين وكذلك ما أسماه "تهديد الغد المجهول".

ومع صدور الكتاب، قال ترامب: "غوركا رجل موهوب جدا عرفته جيدا حينما كان يعمل فى البيت الأبيض، كتب كتابا ممتازا... مادة ممتعة جدا للقراءة".

Sebastian Gorka, a very talented man who I got to know well while he was working at the White House, has just written an excellent book, “Why We Fight.” Much will be learned from this very good read! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

6 - ضرورة ترامب (يصدر في 2019)

- The Case for Trump by Victor Davis Hanson - published in 2019

يشرح المؤرخ المحافظ فيكتور ديفيس هانسون في الكتاب كيف أصبح دونالد ترامب أحد أكثر الرؤساء نجاحا في التاريخ - ولماذا تحتاجه الولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى"، على حد تعبيره. كما يزعم أن الولايات المتحدة تعاني قليلا من العنصرية الصريحة التي مصدرها البيض ويحذر من مخاطر المهاجرين الناطقين بالإسبانية.

من جهته، قال ترامب "لقد كتب كتابا حظى بثناء كبير بعنوان الحرب العالمية الثانية، وسيصدر كتابا جديدا قريبا سيطلق عليه اسم قضية ترامب.. أوصي بهما".

Victor Davis Hanson was a very good and interesting guest of Mark Levin on @FoxNews. He wrote a highly touted book called “The Second World Wars” and a new book will soon be coming out called “The Case For Trump.” Recommend both. @marklevinshow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

7 - جنون السياسة: الحفاظ على قواك العقلية في عالم مجنون

Mad Politics: Keeping Your Sanity in a World Gone Crazy by Gina Loudon

قام المذيع بشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكي، شون هانيتي، بكتابة مقدمة الكتاب، الذي تزعم كاتبته جينا لودون أن لديها أدلة علمية على أن ترامب "هو الشخص الأكثر جدارة من حيث الصحة العقلية ليتواجد في البيت الأبيض (أي في منصبه الرئاسي)".

وفور صدور الكتاب، كتب ترامب: "أذهب واحصل على نسختك اليوم – قراءة رائعة".

Great new book out, “Mad Politics: Keeping Your Sanity in a World Gone Crazy” by @RealDrGina Loudon. Go out and get your copy today — a great read! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018

8 - سفينة من الحمقى

Ship of Fools by Tucker Carlson

يتحدث المذيع تاكر كارلسون في هذا الكتاب عن مجموعة أوسع من الأعداء وهي "الطبقة الحاكمة الأنانية" والتي تضم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ومالك موقع أمازون جيف بيزوس.

ويرى أن انتخاب ترامب جاء كنتيجة حتمية لتجاهل النخب غضب التيار المحافظ، مشيرا إلى حب القوميين البيض لترامب.

وعلق ترامب على الكتاب: "تهانينا لتاكر كارلسون على النجاح الكبير الذي حققه كتابه "سفينة الحمقى". لقد أصبح (الكتاب) فى المرتبة الأولى".

Congratulations to Tucker Carlson on the great success of his book, “Ship of Fools.” It just went to NUMBER ONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2018

9 - الثورة الكبرى

The Great Revolt by Salena Zito and Brad Todd

يقدم مؤلفا الكتاب الصحفية المحافظة سالينا زيتو والمخطط الإستراتيجي لحملة الجمهوريين براد تود، تقارير على أرض الواقع وتحليل للبيانات في محاولة فهم كيف أن فوز ترامب كان مفاجئا لكل الاحتمالات في الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي عن الكتاب "فعلوا الكثير ليروا قصة انتصارنا الكبير في الانتخابات".

“The Great Revolt” by Salena Zito and Brad Todd does much to tell the story of our great Election victory. The Forgotten Men & Women are forgotten no longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018

10 - الإحاطة: السياسة والصحافة والرئيس

The Briefing: Politics, the Press and the President by Sean Spicer

تناول مؤلف الكتب شون سبايسر السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض، واقع الحياة في البيت الأبيض، حيث الطعن بالظهر والتسريبات أمرا شائعا.

وقال ترامب عن الكتاب: "قصة تروى من القلب وعن دراية.. جيد حقا.. احصلوا عليها".

A friend of mine and a man who has truly seen politics and life as few others ever will, Sean Spicer, has written a great new book, “The Briefing: Politics, the Press and the President.” It is a story told with both heart and knowledge. Really good, go get it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية