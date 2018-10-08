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"آلاف الكلاب" تطالب بإلغاء "بريكسيت"

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تجمع نحو ألف من أصحاب الكلاب مع حيواناتهم قرب مبنى البرلمان البريطاني في لندن، الأحد، للمطالبة بإلغاء انسحاب المملكة المرتقب من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة "Euronews.

وذكرت القناة أن أصحاب الكلاب يخشون من ارتفاع أسعار الخدمات البيطرية والطعام لحيواناتهم.

فيما وقع فنانون بريطانيون بارزون رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يناشدونها فيها إعادة النظر في "بريكسيت"، محذرين من فقدان المملكة جاذبيتها لدى رجال الثقافة في هذه الحال.

وجاء في الرسالة أن مجرد الاستفتاء حول "بريكسيت" كبد قطاع "الشوبيزنس" خسائر فادحة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف هواية الموسيقى في البلاد جراء الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني.

المصدر: Euronews

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