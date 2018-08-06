أربعون قتيلا وجريحا في إطلاق للنار في شيكاغو

أكدت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية أن 40 شخصا على الأقل أصيبوا بطلقات نارية خلال ساعات قليلة ليلة الأحد، فيما لقي أربعة منهم حتفهم في تصاعد حاد للعنف في المدينة.

وقال فريد والر رئيس إدارة الدوريات بإدارة شرطة شيكاغو في مؤتمر صحفي أمس الأحد: "كانت هذه عمليات إطلاق نار عشوائية وأخرى مقصودة في شوارعنا".

وأضاف أن أكثر وقائع إطلاق النار مرتبطة بعنف العصابات في ثالث أكبر مدينة أمريكية، والتي يعيش فيها نحو 2.7 مليون شخص.

وأوضحت الشرطة أن المسلحين استهدفوا حفلة مقامة في أحد الشوارع وتجمعا أعقب جنازة وتجمعات أخرى في ليلة شهدت احتشاد الآلاف لحضور حفل موسيقي وسط المدينة.

Starting about midnight Saturday, at least 40 people were shot in Chicago, four fatally, in a period of less than seven hours as gunmen targeted groups at a block party, after a funeral, on a front porch and in other gatherings https://t.co/Lgfknddbu9pic.twitter.com/j43ROmHJrK — Chicago Tribune (@chicagotribune) August 6, 2018

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن معظم حالات العنف حدثت في القسم الغربي من المدينة، حيث أصيب 25 شخصا بطلقات نارية في هجمات متفرقة، في حين بلغت حصيلة ضحايا عنف الشوارع في المدينة منذ الجمعة أكثر من 60 جريحا و9 قتلى.

#BREAKING UPDATE: At Least 63 People Have Been Shot, 9 Are Dead In Chicago Since Friday; There Has Been No Official Statement From The Mayor - https://t.co/9MTdq1yenopic.twitter.com/YD0k60KMGE — Breaking911 (@Breaking911) August 6, 2018

وكانت صحيفة "شيكاغو تريبيون"، التي تتابع إحصاءات حوادث إطلاق النار، قالت في وقت سابق من الشهر إن حالات إطلاق النار في المدينة تراجعت بواقع 533 حادثا حتى مطلع أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

المصدر: رويترز + وكالات