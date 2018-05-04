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إطلاق سراح بريطاني بعد قضائه 43 عاما في السجن

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إطلاق سراح بريطاني بعد قضائه 43 عاما في السجن
Reuters Paul Hackett
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عقب قضائه 43 سنة في غياهب السجون، أُطلق سراح السجين البريطاني، جون ماسي، بعد أن بلغ عمره 69 عاما.

جريمة قتل في حق حارس حانة، قادت ماسي إلى السجن، ورغم محاولاته المتعددة الهروب والاختباء، إلا أن ذلك لم يجنبه ظلمات السجون لمدة 43 سنة.

جرب السجين البريطاني الهروب مرتين وتمكن من الاختباء في إسبانيا 3 سنوات في المرة الأولى، كما نجح في الهروب سنة 2012 ليرى أمه قبل وفاتها.

وذكرت صحيفة "ذي تيلغراف" أن سجينين آخرين فقط في بريطانيا قضيا مدة في السجن أكثر من جون ماسي، الذي عبر عن أسفه وندمه على الجريمة التي ارتكبها.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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