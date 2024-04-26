بالفيديو.. مروحية إسرائيلية تزيل حطام صاروخ إيراني في النقب

أزالت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة حطام صاروخ إيراني عثر عليه بالقرب من مدينة عراد الصحراوية في النقب.

وقد وصلت مروحية خاصة إلى الموقع، وستعمل على توجيه الصاروخ الذي يقع في منطقة الطريق السريع 31، باتجاه البحر الميت.

والأسبوع الماضي، عرض الجيش الإسرائيلي حطام صاروخ باليستي أكد أنه تم اعتراضه فوق إسرائيل في الهجوم الإيراني، مبينا أن للصاروخ رأسا حربيا يقدر بـ500 كيلوغرام. وتمثل البقايا 70% فقط من الصاروخ بأكمله، حيث تم تدمير الرأس الحربي وأجزاء أخرى أثناء الاعتراض.

المصدر: RT