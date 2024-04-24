إسرائيليون يعثرون على حطام صاروخ إيراني في النقب (صورة)

عثر إسرائيليون في النقب على قطعة كبيرة من صاروخ إيراني سقط ليلة الهجوم الذي أطلقت فيه طهران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وقالت قناة i24 news إنه "خلال نزهة ليلية بالقرب من مدينة عراد الصحراوية في النقب، عثر إسرائيليون على قطعة كبيرة من صاروخ إيراني سقط ليلة الهجوم في 13 أبريل".

وأفادت بأن قيادة الجبهة الداخلية ستكون مسؤولة عن إزالة أنقاض الصاروخ في الأيام المقبلة.

During a night-time hike near the Negev desert city of Arad, Israelis found a large piece of an Iranian missile that fell on the night of its April 13 attack



Home Front Command is said to be in charge of removing the debris in the coming days



📷 - 27A pic.twitter.com/9ogZ5gttN6 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 24, 2024

والأسبوع الماضي، عرض الجيش الإسرائيلي حطام صاروخ باليستي أكد أنه تم اعتراضه فوق إسرائيل في الهجوم الإيراني، مبينا أن للصاروخ رأسا حربيا يقدر بـ500 كيلوغرام. وتمثل البقايا 70% فقط من الصاروخ بأكمله، حيث تم تدمير الرأس الحربي وأجزاء أخرى أثناء الاعتراض.

المصدر: RT