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عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو+صور)

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عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو+صور)
AP
عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة
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عبرت أول سفينة شحن القناة التي تم شقها حديثا في بالتيمور بالولايات المتحدة بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء لمدة شهر منذ انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" جراء اصطدام سفينة به.

وذكر موقع "أكسيوس" أن أهمية هذا العبور تعود إلى اعتبار سفينة الشحن التي تبحر بجوار حطام الجسر ومدينة دالي التي تقطعت بها السبل، علامة على جهود الإنعاش المستمرة منذ أن أدى انهيار الجسر الكارثي إلى مقتل 6 من عمال البناء.

يشار إلى أن الانهيار أدى إلى إعاقة الشحن وحركة المرور في ميناء بالتيمور الذي يعتبر أحد أكثر الموانئ ازدحاما في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو+صور)
AP
عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة

وبذلك أبحرت ناقلة البضائع Balsa 94  تحت علم بنما يوم الخميس عبر قناة جديدة، متجهة نحو سانت جون  في كندا.

عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة (فيديو+صور)
AP
عبور أول سفينة شحن بعد انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة

وتعتبر هذه السفينة واحدة من 5 سفن كانت عالقة، ومن المتوقع الآن أن تمر جميعها عبر القناة المؤقتة التي تم فتحها بعرض بعمق يبلغ 35 قدما.

كما تعتبر هذه القناة المؤقتة الرابعة التي يتم فتحها في الميناء منذ الانهيار، على الرغم من أنها الأعمق وتستخدم للسماح بمرور السفن الكبيرة.

المصدر: أكسيوس

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