لقطات جوية توثق ازدحام ميناء بالتيمور الأمريكي بالسفن بعد إغلاقه جراء انهيار الجسر

علقت السلطات الأمريكية حركة السفن في ميناء بالتيمور لمدة غير محددة بعد أن اصطدمت ناقلة حاويات بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور مما أدى إلى انهياره يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو التقطه طيار مروحية بعد ساعات من انهيار الجسر عددا من سفن الشحن تصطف بالقرب من الجسر التذكاري لوليام بريستون لين جونيور الذي يقع بالقرب من جسر فرانسيس سكوت كي المنهار.

وسبق أن أعلنت السلطات في بالتيمور تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به.

المصدر: AP