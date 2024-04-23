أوليانوف يرد على تصريحات ستولتنبرغ حول مجاورة روسيا

رد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف على تصريحات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن زيادة المدفوعات لميزانية الحلف هي "ضريبة الجوار" لروسيا.

وقال أوليانوف: "آسف، ولكن لكي نكون دقيقين، كان عليه (ستولتنبرغ) أن يعترف بأن "الناتو" هو الذي جعل روسيا جارته من خلال التوسع نحو الشرق".

وصرح ستولتنبرغ في وقت سابق أن المساعدة لأوكرانيا ليست صدقة، ولكنها استثمار في الأمن الخاص. مشيرا أيضا إلى أن مجاورة روسيا "لها ثمنها".

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى "الناتو" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، ونالت فنلندا العضوية في الحلف عام 2023 والسويد العام الحالي.

المصدر: RT