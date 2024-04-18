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نيبينزيا: كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين

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نيبينزيا: كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين
Globallookpress IMAGO/Naaman Omar apaimages
قطاع غزة
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن كل استخدام أمريكي للفيتو بمجلس الأمن الدولي على مشاريع قرارات وقف إطلاق النار في غزة يزهق حياة آلاف المدنيين في القطاع.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن كل فيتو من قبل واشنطن هو أكثر من مجرد إحصائيات التصويت.

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وشدد على أنه "يجب ألا ننسى أن له ثمنا باهظا أيضا، وهو حياة آلاف المدنيين في غزة".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الخميس ارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ195 على القطاع إلى 33970 قتيلا و76770 مصابا.

وأشارت إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

كما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن طواقم البحث تمكنت اليوم من انتشال 30 جثة كانت مدفونة بمقبرتين في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا أن مصير نحو ألف شخص لا يزال مجهولا.

المصدر: RT

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