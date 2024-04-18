"الإعدام".. بن غفير يقدم "حلا" لمشكلة اكتظاظ السجون

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين هو "الحل الصحيح" لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب بن غفير: "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 (في المجموع 1600) مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين. سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة السجون الموجودة في مصلحة السجون".

وأضاف: "أرحب بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة"، معتبرا أن "عقوبة الإعدام للإرهابيين هي الحل الصحيح لمشكلة السجن.. وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".

שמח שהממשלה אישרה את הההצעה שלי שתאפשר לשב״ס לבנות 936 (בהצפפה 1,600) מקומות כליאה נוספים לאסירים ביטחוניים. תוספת הבנייה תאפשר לשירות בתי הסוהר לקלוט מחבלים נוספים, ותביא פתרון חלקי למצוקת הכליאה הקיימת בשב״ס. אני מברך על כך שרוב רובם של השרים גילו אחריות ומנהיגות בנושא החשוב… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 17, 2024

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى.

المصدر: RT