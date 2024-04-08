البابا فرنسيس يلتقي عائلات رهائن إسرائيليين

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس التقى اليوم الاثنين بأقارب عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم "حماس" في هجمات السابع من أكتوبر.

وكان البابا الأرجنتيني (87 عاما) قد التقى في وقت سابق بمجموعة من أقارب الرهائن في الفاتيكان في نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي التقى فيه بالفلسطينيين الذين لديهم عائلات في غزة.

وعقد أفراد من خمس عائلات إسرائيلية لقاء خاصا مع البابا اليوم، حملوا فيها صور أبنائهم وأقاربهم من بينهم تمير نمرودي (19 عاما)، وغي جلبوع دلال (22 عاما)، وأغام بيرغر (19 عاما)، وعمري ميران (46 عاما).

وفي حديثه يوم الأحد بعد أداء صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية في الفاتيكان، كرر البابا دعوته للسلام.

وقال: "دعونا نصلي دائما من أجل السلام، سلام عادل ودائم، وخاصة لأوكرانيا الشهيدة ولفلسطين وإسرائيل. فلتنير روح الرب القائم من بين الأموات وتدعم أولئك الذين يعملون على تخفيف التوتر ودعم المبادرات التي تجعل المفاوضات ممكنة".

يذكر أن العائلات في زيارة إلى إيطاليا ضمن وفد ضم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس.

المصدر: "أ ف ب"