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تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر مارس في اليابان

أخبار العالم

تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر مارس في اليابان
AFP
طوكيو
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أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر مارس بلغت 28.1 درجة اليوم الأحد في العاصمة طوكيو.

ووفقا لبيانات الوكالة تم تسجيل هذا الرقم القياسي في الساعة 13:30 من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في منطقة تشيودا بطوكيو، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 28.1، وهو رقم قياسي مطلق منذ بدء تسجيل الحرار عام 1876.

وذكرت وكالة "كيودو" أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 10 مارس 2013، حيث ارتفعت الحراراة إلى 25.3 درجة.

المصدر: نوفوستي

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