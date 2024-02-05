الأرصاد اليابانية تصدر تحذيرا من عواصف ثلجية في طوكيو

أصدرت الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا في المناطق المركزية الـ23 بالعاصمة طوكيو محذرة من هبوب عاصفة ثلجية عنيفة.

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وتم إعلان تحذير مماثل في عدة مناطق في محافظات سايتاما وياماناشي وناغانو وتوتشيغي وإيباراكي وتشيبا وكاناغاوا.

وبلغ ارتفاع الغطاء الثلجي 1-2 سم، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

وتم في مطار هانيدا بطوكيو إلغاء 102 رحلة جوية لشركة الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أول نيبون" الجوية بسبب تساقط الثلوج في منطقة العاصمة.

وتم أيضا إغلاق حركة المرور على العديد من الطرق السريعة في طوكيو وإغلاق "جسر قوس قزح" الشهير. وحدثت انقطاعات في حركة القطارات الكهربائية وتم تعليق حركة القطارات السريعة بين المدن.

المصدر: نوفوستي