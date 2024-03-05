وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني في جدة

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء اجتماعا في جدة لبحث "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

المصدر: واس