بناء على طلب السعودية.. اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة

تحتضن الرياض اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، وذلك لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ويذكر أن هذا الاجتماع الطارئ والذي جاء بناء على طلب من السعودية، سيرفع مشروع قرار صادر عنه إلى الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي لاعتماده في مقر المنظمة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

وكان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير بكر ذياب، قد ألقى كلمة الأمانة العامة أمس الاثنين وأشار فيها إلى "المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بحياة المئات من الشهداء والجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية نهاية فبراير الماضي".

وقال: "هذه المجزرة شكلت نموذجا وشاهدا على جرائم الحرب التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يحتم مضاعفة الجهود القانونية خصوصًا لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، بصفتها أداة مشروعة وفعالة لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "مضي إسرائيل، قوة الاحتلال، في تنفيذ الجرائم والمجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني يستدعي حراكا أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا على الساحة الدولية، بهدف مواجهة هذا العدوان الغاشم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، بما في ذلك الجهود السياسية والقانونية والإعلامية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2023 في الرياض بالمملكة العربية السعودية".

المصدر: "واس"+RT