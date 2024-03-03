أصداء الحرب تصل إلى تورونتو الكندية وتحرم ترودو وميلوني من حضور فعالية ثقافية (فيديو)

أفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي بأن فعالية مقررة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كندا، ألغيت بسبب الاحتجاجات التي عمت الشوارع دعما لفلسطين.

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وبحسب تلفزيون "سي بي سي"، كان من المفترض أن يتم حفل الاستقبال في معرض الفنون في أونتاريو في تورونتو، لكن تم تنظيم مسيرة خارج المبنى لانتقاد طريقة تعامل الحكومة الكندية مع الصراع العسكري في قطاع غزة وهتف المشاركون بهتافات تشير إلى تمويل "الإبادة الجماعية" في غزة.

ونقلت "سي بي سي" عن ممثل عن مكتب رئيس الوزراء قوله: "لأسباب أمنية، تم إلغاء الحدث".

وقالت الشرطة للقناة التلفزيونية إن ما بين 200 و300 شخص تجمعوا عند مدخل المعرض.

وفي وقت سابق، اجتمعت ميلوني وترودو في تورونتو، واتفق الطرفان على وضع "خارطة طريق" لتوسيع التعاون بين البلدين.

المصدر: نوفوستي