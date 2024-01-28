نقاهة شهر بعد العملية.. تشارلز الثالث يتخلى عن القيام بواجباته الرسمية

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يؤدي واجباته الرسمية كملك لمدة شهر تقريبا نقاهة حتى يتعافى من عملية جراحية مخطط لها.

وقالت شبكة "سكاي نيوز": "سيحظى الملك بفترة نقاهة، ولن يؤدي واجباته الرسمية كملك لمدة شهر حتى يتعافى".

واضطر الملك، إلى إلغاء ارتباطاته قبل الجراحة حيث حثه أطباؤه على الراحة.

وصباح الجمعة، دخل تشارلز الثالث أحد مستشفيات لندن، حيث خضع لعملية جراحية مخطط لها بسبب تضخم البروستات، فيما أعلن قصر باكينغهام، أن تشارلز الثالث وصل إلى المستشفى لإجراء جراحي.

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كما قال قصر باكنغهام الأسبوع الماضي إن تشارلز (75 عاما) سيخضع لهذا الإجراء بسبب حالة حميدة شائعة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

المصدر: RT + شبكة "سكاي نيوز"