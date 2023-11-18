الجلسة الختامية لقمة "آبيك" تبدأ متأخرة بسبب بايدن

اضطر رؤساء وفود منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الجلسة الختامية للقمة بسان فرانسيسكو لانتظار ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان آخر من وصل إلى قاعة الاجتماع.

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأن جميع المشاركين في الاجتماع الأخير لرؤساء الوفود جلسوا خلف الطاولة لعدة دقائق في انتظار وصول بايدن، الذي ظهر في غرفة الاجتماعات على خلفية أصوات طيور النورس والموسيقى. ونتيجة لذلك، بدأ الاجتماع متأخرا بنصف ساعة عن الموعد المقرر.

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وعند إلقاء بايدن لخطابه، جلس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما كان الحال من قبل خلال خطابات رئيسه، يتابع عن كثب كلمة بايدن من الجانب الآخر من الطاولة ليس بعيدا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لآبيك في عام 2023.

المصدر: نوفوستي