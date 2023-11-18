 
مباشر

الجلسة الختامية لقمة "آبيك" تبدأ متأخرة بسبب بايدن

أخبار العالم

الجلسة الختامية لقمة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wfvk

اضطر رؤساء وفود منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الجلسة الختامية للقمة بسان فرانسيسكو لانتظار ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كان آخر من وصل إلى قاعة الاجتماع.

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأن جميع المشاركين في الاجتماع الأخير لرؤساء الوفود جلسوا خلف الطاولة لعدة دقائق في انتظار وصول بايدن، الذي ظهر في غرفة الاجتماعات على خلفية أصوات طيور النورس والموسيقى. ونتيجة لذلك، بدأ الاجتماع متأخرا بنصف ساعة عن الموعد المقرر.

إقرأ المزيد
شي جين بينغ يؤكد ضرورة وقف تسييس التجارة ويحدد هدف تنمية الصين
شي جين بينغ يؤكد ضرورة وقف تسييس التجارة ويحدد هدف تنمية الصين

وعند إلقاء بايدن لخطابه، جلس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما كان الحال من قبل خلال خطابات رئيسه، يتابع عن كثب كلمة بايدن من الجانب الآخر من الطاولة ليس بعيدا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لآبيك في عام 2023.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا